ميركل: ليبيا ستظل أولوية لألمانيا رغم التغييرات الحكومية

ميركل والمنفي خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين، 1 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل، الجمعة، إن ألمانيا «ستظل ملتزمة بدعم ليبيا» حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة برلين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا (...) لذلك ستكون هناك استمرارية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز».

ووصل المنفي أمس الخميس إلى برلين، حيث بدأ زيارة يجري خلالها مباحثات مع ميركل والرئيس الألماني فرانك شتاينماير حول بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا.