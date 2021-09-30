وزير الداخلية يطلع السفيرة الفرنسية على الاستعدادات لتأمين الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 04:21 مساء
لقاء وزير الداخلية مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، السفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، اليوم الخميس، على جهود الوزارة واستعداداتها لتأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر في 24 ديسمبر.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء اللواء خالد مازن والسفيرة الفرنسية ناقش أيضا أوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال تدريب وتطوير الكوادر الأمنية بالوزارة ‏خاصةً في مجال الأمن والسلامة الوطنية.

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وأكد اللواء خالد مازن خلال اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس أن وزارة الداخلية تسخر كافة الامكانيات لدعم وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها الحل الوحيد الذي ينشده الليبيون.

من جهتها، أثنت السفيرة الفرنسية، على جهود الوزارة في حفظ الأمن، مؤكدة «أن سفارة فرنسا ستعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة، وبأن حكومتها تدعم الاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وتاريخية» وفق وزارة الداخلية.

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين خلال لقائها مع اللواء خالد مازن، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
اللواء خالد مازن خلال لقائه مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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