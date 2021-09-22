السفيرة الفرنسية: لجنة ستزور مطارات ليبية لإعادة تشغيل الخطوط الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:53 صباحا
السفيرة الفرنسية أمام المقر الجديد للسفارة في العاصمة طرابلس. الاثنين 29 مارس 2021. (السفارة الفرنسية)

أعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، اليوم الثلاثاء، أن لجنة من بلادها ستزور مطارات «معيتيقة - مصراتة - بنينا» لإعادة تشغيل حركة الخطوط الجوية.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، الثلاثاء، بمقر الوزارة السفيرة بياتريس دوهيلين، بحضور الملحق التجاري بالسفارة، وذلك في إطار تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

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وأكدت دوهيلين استعداد الحكومة الفرنسية «تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية على كافة المستويات، وتسعى لاستئناف عملها بسفارتها بطرابلس خلال أقرب وقت ممكن».

وقالت السفيرة الفرنسية إن بلادها «تتطلع للتعاون مع ليبيا في مجالات الاقتصاد والتجارة، وخلق شراكة اقتصادية نموذجية»، مؤكدة «رغبة الشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا بمجالات الطاقة والمناطق الحرة وتقديم الدعم لقطاعات الصحة والمواصلات والتنمية».

وكان أبوشيحة أعلن، الثلاثاء، أيضًا تنظيم ملتقى اقتصادي ليبي- فرنسي يضم الفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة بالبلدين، ومشاركة اتحاد الغرف التجارية في البلدين خلال الفترة بين 10و 12 أكتوبر 2021، وذلك للتباحث وتبادل المعلومات واستعراض فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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