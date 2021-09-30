«الخطوط الليبية» تؤجل رحلتها إلى مطار القاهرة لتعذر حصولها على تصريح الهبوط

إحدى طائرات شركة الخطوط الليبية في مطار معيتيقة، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تأجيل شركة الخطوط الجوية الليبية رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي؛ لتعذُّر حصولها على تصاريح من السلطات المصرية بالهبوط.

وأهابت «الخطوط الليبية» بالمسافرين على رحلة اليوم الخميس، التوجُّه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بدلًا من مطار القاهرة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، قالت «الخطوط الليبية» إنها ستستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من الخميس، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي، وسبقها إعلان الخطوط الجوية الأفريقية استئناف الرحلات إلى المطار نفسه، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).