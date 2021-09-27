استئناف رحلات الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار القاهرة 30 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 03:14 مساء
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقف دام سنوات بدءا من 30 سبتمبر الجاري، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الشركة، حسب المنشور، إلى تسيير 9 رحلات أسبوعية من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

وستكون الرحلات على النحو التالي:

من مطار بنينا بنغازي
- الأحد: الرحلة رقم 8U438  بنغازي / القاهرة، إقلاع 07:30 وصول 09:45
الرحلة رقم 8U439  القاهرة / بنغازي، إقلاع 10:45 وصول 13:00
- الثلاثاء: الرحلة رقم 8U438  بنغازي / القاهرة، إقلاع 07:30 وصول 09:45
الرحلة رقم 8U439  القاهرة / بنغازي، إقلاع 10:45 وصول 13:00
الخميس: الرحلة رقم 8U438  بنغازي / القاهرة، إقلاع 16:00 وصول 18:15
الرحلة رقم 8U439  القاهرة / بنغازي، إقلاع 20:15 وصول 22:30

من مطار معيتيقة
الإثنين: الرحلة رقم 8U430  معيتيقة / القاهرة، إقلاع 11:00 وصول 13:45
الرحلة رقم 8U431 القاهرة / معيتيقة، إقلاع 14:45 وصول 17:40
الأربعاء: الرحلة رقم 8U430  معيتيقة / القاهرة، إقلاع 11:00 وصول 13:45
الرحلة رقم 8U431  القاهرة / معيتيقة، إقلاع 14:45 وصول 17:40
الخميس: الرحلة رقم 8U430  معيتيقة / القاهرة، إقلاع 08:00 وصول 12:45
الرحلة رقم 8U431  القاهرة / معيتيقة، إقلاع 11:45 وصول 14:45
الجمعة: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة، إقلاع 10:00 وصول 12:45
الرحلة رقم 8U431  القاهرة / معيتيقة، إقلاع 13:45 وصول 16:45

من مطار مصراتة 
الأربعاء: الرحلة رقم 8U470  مصراتة / القاهرة، إقلاع 09:45 وصول 12:10
الرحلة رقم 8U471  القاهرة / مصراتة، إقلاع 13:10 وصول 16:00
السبت: الرحلة رقم 8U470  مصراتة / القاهرة، إقلاع 16:30 وصول 18:45
الرحلة رقم 8U471  القاهرة / مصراتة، إقلاع 19:45 وصول 22:30

 

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