استئناف رحلات الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار القاهرة 30 سبتمبر

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقف دام سنوات بدءا من 30 سبتمبر الجاري، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الشركة، حسب المنشور، إلى تسيير 9 رحلات أسبوعية من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

وستكون الرحلات على النحو التالي:

من مطار بنينا بنغازي

- الأحد: الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة، إقلاع 07:30 وصول 09:45

الرحلة رقم 8U439 القاهرة / بنغازي، إقلاع 10:45 وصول 13:00

- الثلاثاء: الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة، إقلاع 07:30 وصول 09:45

الرحلة رقم 8U439 القاهرة / بنغازي، إقلاع 10:45 وصول 13:00

- الخميس: الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة، إقلاع 16:00 وصول 18:15

الرحلة رقم 8U439 القاهرة / بنغازي، إقلاع 20:15 وصول 22:30

من مطار معيتيقة

- الإثنين: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة، إقلاع 11:00 وصول 13:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة / معيتيقة، إقلاع 14:45 وصول 17:40

- الأربعاء: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة، إقلاع 11:00 وصول 13:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة / معيتيقة، إقلاع 14:45 وصول 17:40

- الخميس: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة، إقلاع 08:00 وصول 12:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة / معيتيقة، إقلاع 11:45 وصول 14:45

- الجمعة: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة، إقلاع 10:00 وصول 12:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة / معيتيقة، إقلاع 13:45 وصول 16:45