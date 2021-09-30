البعثة الأممية ترحب باجتماع لجنة «5+5» في طرابلس

أفراد اللجنة العسكرية «5+5» لدى وجودهم في مطار معيتيقة، 28 سبتمبر 2021، (صورة من فيديو نشرته السفارة الأميركية)

رحَّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للمرة الأولى في العاصمة طرابلس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت البعثة إن هذا الاجتماع يعد «رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشرًا على متانة الجهود المبذولة»، حسب تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشهد الاجتماع حضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

إشادة أميركية بالاجتماع

وبدورها، أشادت السفارة الأميركية بالاجتماع قائلة إنه «يُعدُّ خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني».

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وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر (2020) لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».