السفارة الأميركية عن اجتماع «5+5» في طرابلس: خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين

من اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس بحضور نورلاند وتاونسند، 28 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

اعتبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس بمشاركة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، «خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني».

وقالت السفارة في بيان، إن «الولايات المتحدة لا زالت ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».

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واجتمعت اللجنة العسكرية في العاصمة الليبية للمرة الأولى منذ تأسيسها صيف 2020، وحضر الاجتماع إلى جانب المسؤولين الأميركيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

وفي كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عُقِد في نيويورك يوم 22 سبتمبر، قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن «لجنة (5+5) ستعقد اجتماعا مهما يوم 28 سبتمبر الجاري لوضع جدول زمني وخطة للانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة».

من اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس بحضور نورلاند وتاونسند، 28 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

من اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس بحضور نورلاند وتاونسند، 28 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

من اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس بحضور نورلاند وتاونسند، 28 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)