أبوجناح يبحث أنشطة الاتحاد الأوروبي في مناطق الجنوب

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي برامج التنمية في الجنوب الليبي.

استعرض نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، برامج التنمية في الجنوب الليبي، خلال لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، ورئيسة قسم البرامج والعمليات في البعثة سندرا جوفيني.

واستعرض اللقاء، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك»، أنشطة الاتحاد الأوروبي في مناطق الجنوب.

وناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

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وجدد سابادل تأكيده «مساندة الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار»، معربًا عن رغبته في الاستمرار نحو إنجاح المشاريع والبرامج التنموية المنفذة والمزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الحكومة «أهمية أن تكون هناك أهمية قصوى للتركيز على برامج التنمية البشرية في الجنوب الليبي، وتجنب الشكل التقليدي للمساعدة في بناء مهاراتهم والاهتمام بالشباب، وأهمية مراعاة تواجد دور المجالس التخصصية والخبراء والمتابعين من أبناء فزان عند دراسة وتقديم المبادرات».

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل فريق من مكتب النائب لتولي مهام المتابعة والتنسيق مع بعثة الاتحاد، تمهيدًا لوضع الترتيبات والأولويات المناسبة لاستهداف المنطقة خلال الفترة المقبلة.