تشاد تعتقل 22 شابا حاولوا التسلل إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 09:26 مساء
جنود تشاديون خلال تدريب «فلينتلوك 2019) في عطار بموريتانيا يوم 23 فبراير 2019. (أرشيفية: دفنس بوست)

اعتقلت السلطات العسكرية التشادية 22 شابًّا، أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا بشكل غير قانوني، موازاة مع تمركز متمردي «جبهة التغيير والوفاق المسلحة» في الحدود بين البلدين.

وقالت قوات الدفاع والأمن التشادية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 22 شابًّا قادمين من ولاية حجر لميس متجهين إلى ليبيا، فيما طالبت السلطات المعنية السكان بالتعاون مع الجيش حتى تتوقف ظاهرة النزوح إلى ليبيا، وفق موقع «الوحدة» المحلي.

وأكدت السلطات أن «هذه الظاهرة مستمرة على مرأى ومسمع من الجميع»، داعية إلى مساعدة الجميع لتفكيك شبكات المتاجرين بالبشر ووقف تهريب الأسلحة.

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يأتي ذلك في وقت يتواجد في الجنوب الليبي مرتزقة من عدة دول، أبرزها تشاد والسودان ومن بينها «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» المسؤولة عن قتل الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل الماضي، أثناء تفقده قوات على الجبهة تقاتل مسلحين متمركزين في ليبيا.

وقبل أيام عيَّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي 93 عضوًا في المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان الموقت)، بعد خمسة أشهر على إعلان نفسه رئيسًا إثر مقتل والده.

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