حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 29 سبتمبر 2021)

حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 29 سبتمبر 2021). (أرشيفية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على غالب مناطق ليبيا نتيجة كتلة هوائية باردة نسبيا مع رياح شمالية، حيث تتراوح الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل على معظم مناطق الوسط والجنوب بين 32 و37 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب اليوم على مناطق الجبل الأخضر والخليج يتخللها هطول أمطار متفرقة، وتشمل تدريجيا بداية من مساء اليوم بعض مناطق الساحل الغربى خاصة من مصراتة إلى سرت. ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم غد على غال مناطق ويكون ملحوظ فترة الليل على المناطق الجبلية.

رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم وغدا خاصة على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل تراجعا بداية من يوم الغد، خاصة فترة الليل على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى الخليج مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا على مناطق غدامس – الحمادة والجفرة.