تجهيز محطة كهرباء في طرابلس المركز بمعدات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 12:34 مساء
تجهيز محطة «7 أكتوبر» بمعدات جديدة، 27 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

بدأ فنيو دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس، أمس الإثنين، في تجهيز محطة كهرباء بمنطقة طرابلس المركز بمعدات جديدة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الفنيين جهزوا محطة تحويل «7 أكتوبر» بمنطقة طرابلس المركز بمعدات جديدة جهد «11 ك. ف».

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وتعاني عديد المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، فيما تشهد أخرى ساعات من الإظلام التام في وقت تقول شركة الكهرباء إنها تلجأ إلى طرح الأحمال تفاديًا «لانهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف».

تجهيز محطة «7 أكتوبر» بمعدات جديدة، 27 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
تجهيز محطة «7 أكتوبر» بمعدات جديدة، 27 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
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