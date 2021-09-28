دعم أميركي لجهود «المفوضية» للإعداد للانتخابات

نورلاند (يسار) ومدير المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير، 27 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند مع مدير المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير دانيال روبنستين، حيث ناقشا «الدعم الأميركي لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أن ليبيا مستعدة تمامًا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر»، وفق تغريدة مقتضبه للسفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».

- نورلاند: «سحب الثقة» لم يغير مهمة حكومة الوحدة في التمهيد للانتخابات

وأمس الإثنين، قال نورلاند إن مهمة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «هي تمهيد الطريق لانتخابات 24 ديسمبر»، معتبرا أن تصويت مجلس النواب لسحب الثقة منها «لا يغير ذلك»، وأكد أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة «ملتزم بتنفيذ واجبات حكومته».

ورأى نورلاند أن الفاعلين والمسؤولين في الساحة السياسية الليبية «أدركوا أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها»، وأنه «لا يوجد مجال للعودة إلى الوراء»، متوقعا أن يبذل المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، «أقصى جهد ممكن لدعم إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول وتأييد واسع بين صفوف الليبيين»، حسب مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط».