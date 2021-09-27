نورلاند: «سحب الثقة» لم يغير مهمة حكومة الوحدة في التمهيد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 02:39 مساء
المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

علق مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، على قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قائلا إن «مهمة الحكومة الأساسية هي تمهيد الطريق لانتخابات 24 ديسمبر، وتصويت مجلس النواب لم يغير ذلك»، وتابع: «لقد اجتمعت منتصف هذا الشهر مع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وأعتقد أنه ملتزم بتنفيذ واجبات حكومته».

ويرى نورلاند أن الفاعلين والمسؤولين في الساحة السياسية الليبية «أدركوا أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها»، وأنه «لا يوجد مجال للعودة إلى الوراء»، متوقعا أن يبذل المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، «أقصى جهد ممكن لدعم إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول وتأييد واسع بين صفوف الليبيين»، حسب مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط»، نشرت اليوم الإثنين.

نورلاند عن المقترح الأميركي بخصوص الانتخابات: طرحنا حلول وسط
وأكد طرح بلاده «بعض الاقتراحات وحلول وسط» في إطار دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك ردا على سؤال حول المقترح الأميركي بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية على مرحلتين، مردفا أن «الليبيين وحدهم هم من يملكون تقرير مستقبلهم السياسي وكيفية الوصول إليه، سواء كانت (الانتخابات) جولة واحدة أو اثنتين»، كما نفى دعم واشنطن أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الليبية.

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وبخصوص القوات العسكرية الأجنبية في ليبيا، قال إن هناك عدة أسباب لوجودها، سواء التركية والروسية، «وزاد الوضع مع تدفق آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الجانبين»، مشددا على أن هدف الولايات المتحدة، كما كرره وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تصريحاته في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، «هو تأمين الرحيل الكامل لجميع هذه العناصر العسكرية في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن ليبيا ذات السيادة من اتخاذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بعقد أي تحالف أمني أو عسكري».

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