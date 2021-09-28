وكيل وزارة النفط رفعت العبار يقدم استقالته للدبيبة

الدبيبة والعبار، 19 مايو 2021، (مؤسسة النفط)

تقدّم وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار باستقالته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، وفق منشور لصفحة «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا» على موقع «فيسبوك».

وقال العبار في طلب الاستقالة لرئيس الحكومة «نظرًا لظروفي الخاصة فإنني أتقدم باستقالتي من الوظيفة التي كلفتني بها كوكيل لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج».

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وتحدث العبار عن تعاونه مع وزير النفط خلال الفترة الماضية قائلاً: «بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لوزير النفط والغاز لما لمسته منه من تعاون وتجاوب خلال فترة عملي معه، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه».

وصدّر العبار رسالته بقوله: «في الوقت الذي نشكركم فيه على الثقة التي منحتموها لى بتكليفي بمهام وظيفة وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، وكان لى الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج متعاونا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولم أتوان أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب».

وخلال خلاف وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مؤخرًا، تدخل وكيل الوزارة رفعت العبار، وأعلن رفضه مقترح تغيير مجلس الإدارة، وأبلغ الدبيبة في كتاب تحفظه على طلب التغيير، موصيًا باستمرار أعضاء مجلس الإدارة الحالي «لما يملكونه من خبرة وكفاءة في تسيير القطاع».