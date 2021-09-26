إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 05:14 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وفق منصة «حكومتنا».

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص مليارين و250 مليون دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع التعليمي، بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري، على أن تتولى وزارة التعليم تحديد المستحقين.

- الحكومة تخصص 2.25 مليار دينار لدعم مرتبات العاملين بالتربية والتعليم
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارًا من الشهر الجاري
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين

والخميس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين «على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري» وفق منصة «حكومتنا».

وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدًا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة
رياضة محلية
«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
أفغانستان: «طالبان» تعلق جثامين 4 خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات
دولى
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»