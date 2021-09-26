الحكومة تخصص 2.25 مليار دينار لدعم رواتب العاملين بالتربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 02:08 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص مليارين و250 مليون دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم رواتب العاملين بالقطاع التعليمي، بدءا من رواتب شهر سبتمبر الحالي.

ونص القرار الذي حمل رقم 425، على تخصيص 2.250 مليار دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم رواتب العاملين بالقطاع التعليمي، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2018، بداء من مرتبات شهر سبتمبر الحالي.

وبحسب نص القرار، تتولى وزارة التربية والتعليم، تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزارة المالية.

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والخميس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين «على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري» وفق منصة «حكومتنا».

وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

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