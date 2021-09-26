رئيسا الكونغو وتشاد قلقان من غياب «آلية إشرافية» لخروج المرتزقة من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 26 سبتمبر 2021, 03:15 مساء
رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، 25 سبتمبر 2021 (الرئاسة التشادية)

أعرب رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، عن قلقهما حيال تنفيذ القرار الأممي، بشأن خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية دون ضمانات أو وجود «آلية إشرافية» لذلك.

وفي أعقاب زيارة رسمية قام بها ديبي، إلى الكونغو برازافيل يومي 25 و26 سبتمبر، بدعوة من الرئيس نغيسو، عبر الطرفان في بيان ختامي مشترك، عن قلقهما الأمني العميق من تفاقم ما سمياه «ظاهرة الارتزاق في ليبيا».

كما شددا على المخاوف من العواقب المتوقعة على دول الجوار الليبي، لا سيما تشاد، فيما يتعلق بتنفيذ الأمر الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن خروج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، دون ضمانات قوية و«دون إشراف حقيقي».

- مخاوف أممية من تكرار السيناريو الأفغاني على الحدود جنوب ليبيا

ودان ديبي نجل الرئيس التشادي السابق، ورئيس الكونغو «الأعمال التي ترتكبها عصابات المرتزقة من الخارج في تشاد، واستمرار الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد».
وبصفته الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وجه الرئيس الكونغولي نداء لمناسبة أول زيارة يجريها إلى برازافيل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تحث كل الأطراف في تشاد على المشاركة

في حوار شامل من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية، التي دخلت فيها بلادهم منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وطأة تداعيات الأزمة الليبية
يأتي موقفا تشاد ورئيس الكونغو، بصفته يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، موازاة مع تنبيه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال كلمة له عن بعد، أول من أمس الجمعة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة 76 من «الخطر المتوقع من المعارضة التشادية في ليبيا».

وقال ديبي إن تشاد تشترك في أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة مع ليبيا، وتعاني وطأة تداعيات الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن المواجهات الأخيرة التي تسببت في مقتل والده في أبريل الماضي مثال مؤسف على ذلك، وفق تعبيره.

وأعرب عن قلقه إزاء «ضغط المجتمع الدولي بانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا»، لاسيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 29 أبريل الماضي، مضيفًا أن رحيل المواطنين التشاديين الذين تم تجنيدهم وتدريبهم والإشراف عليهم وتسليحهم وتمويلهم لتلبية احتياجات الحرب في ليبيا، لا يخلو من عواقب على أمن تشاد، حاثًّا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء آلية إشرافية، وهو خروج مخطط ومنسق لهذه العناصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»