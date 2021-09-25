الجرندي: تونس ملتزمة بمواصلة دعم التسوية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 09:25 مساء
عثمان الجرندي (يسار) خلال لقائه في نيويورك مع أنطونيو غوتيريس، 24 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الجمعة، «التزام تونس الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش مشاركته في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت.

وقال الجرندي إن التزام تونس بدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا يأتي من« منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، بعيدا عن أيّ مصالح ضيقة أومآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

- الجرندي يؤكد للمنفي دعم تونس للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

وشدد رئيس الدبلوماسية التونسية على «أهميّة مساعدة الليبيين على تجسيد الاستحقاقات القادمة وخاصّة الانتخابات التشريعية والرئاسية» المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

بدوره، قدم غوتيريس الشكر إلى تونس على «ما تقدّمه من تسهيلات لعمل البعثة الأممية في ليبيا ولما تبذله من جهود للإسهام في دفع مسار التسوية السياسية بها».

والخميس، جدد الجرندي خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر البعثة الليبية الدائمة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،  تأكيد التزام بلاده «بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد. 

عثمان الجرندي (يسار) خلال لقائه في نيويورك مع أنطونيو غوتيريس، 24 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية التونسية)
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