مصر تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها لتثبيت الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 07:12 مساء
اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)

أكدت مصر، ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، «كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار».

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، خلال اجتماع لدول جوار ليبيا، الذي عقد في نيويورك أمس، وفق ما نشر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

فيما أكد شكري، الأهمية التي «توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا»، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة «تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات».

- بالصور: المنفي يترأس اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

وترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار، الأوضاع الراهنة، وسبل إعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)
اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)
اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»