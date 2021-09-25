مصر تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها لتثبيت الاستقرار

اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)

أكدت مصر، ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، «كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار».

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، خلال اجتماع لدول جوار ليبيا، الذي عقد في نيويورك أمس، وفق ما نشر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

فيما أكد شكري، الأهمية التي «توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا»، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة «تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات».

- بالصور: المنفي يترأس اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

وترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار، الأوضاع الراهنة، وسبل إعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)

اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)

اجتماع دول جوار ليبيا, نيويورك, 24 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)