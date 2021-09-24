تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج للشباب في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 05:01 مساء
تسليم مجموعة من شباب تاورغاء، صكوك منحة دعم الزواج، 22 سبتمبر 2021. (مكتب الشباب تاورغاء)

 

تسلم مجموعة من شباب تاورغاء، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج، أول من أمس الأربعاء.

وأكد مكتب الشباب تاورغاء، في بيان الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لشباب مدينة تاورغاء»، مقدمًا لهم التهاني.

فيما أكد المكتب اليوم الجمعة، الشروع في تسليم صكوك منحة دعم الزواج لدفعة ثانية من الشباب، كما نشر المكتب عددًا من الصور خلال عملية تسليم منحة دعم الزواج للشباب.

- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها
- تسليم 76 صكا للشباب المقبلين على الزواج في بني وليد

وفي 14 سبتمبر الحالي، سلَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها، بعدما أصدر قبلها بشهر مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وأمس الخميس، شرع صندوق دعم الزواج في بني وليد، في تسليم أول دفعة من صكوك دعم الزواج للشباب حيث بلغ عدد الصكوك التي جرى توزيعها 76 صكًا، بحضور عضو المجلس البلدي مسؤول ملف الشباب، مبروكة ضو.

وأوضح مندوب صندوق دعم الزواج بمدينة بني وليد، وائل الجدك إلى «بوابة الوسط»، أن هذه هي أول دفعة استكملت إجراءاتها مع الصندوق وستأتي الدفعات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن عملية تسليم الصكوك جرت بشكل منظم بعد التدقيق والفرز من قبل أعضاء اللجنة المعنية.

تسليم مجموعة من شباب تاورغاء، صكوك منحة دعم الزواج، 22 سبتمبر 2021. (مكتب الشباب تاورغاء)
تسليم مجموعة من شباب تاورغاء، صكوك منحة دعم الزواج، 22 سبتمبر 2021. (مكتب الشباب تاورغاء)
تسليم مجموعة من شباب تاورغاء، صكوك منحة دعم الزواج، 22 سبتمبر 2021. (مكتب الشباب تاورغاء)
تسليم مجموعة من شباب تاورغاء، صكوك منحة دعم الزواج، 22 سبتمبر 2021. (مكتب الشباب تاورغاء)
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