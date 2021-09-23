وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 11:42 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان المنطقة الشرقية، الخميس 23 سبتمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعلن وفد عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ المنطقة الشرقية «دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين»، وفقًا بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس، الوفد الذي ترأسه الشيخ أدريس يحيى البرعصي رئيس الهيئة. وتناول اللقاء «الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي».

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وشدد رئيس الحكومة على «أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار»، مؤكدا على «رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان المنطقة الشرقية، الخميس 23 سبتمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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