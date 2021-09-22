أحزاب وتنظيمات سياسية تحدد 4 مبادئ بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:52 مساء
ناخبة تدلي بصوتها في انتخابات المجلس البلدي سواني بن آدم. 7 يناير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

حددت 9 أحزاب وتنظيمات سياسية، اليوم الأربعاء، أربعة مبادئ أساسية بشأن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في سياق حرصها على نجاح العملية السياسية في ليبيا.

وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية، في بيان مشترك، إنها حريصة على الدفع في اتجاه «قيام دولة ديمقراطية مستقلة واحدة ذات سيادة يحكمها القانون ويتمتع مواطنوها بحقوقهم كاملة على حد السواء».

لذلك اتفقوا على جملة من المبادئ والأطر الحاكمة، لضمان التحول نحو الديمقراطية، أولها أن «حقوق المواطنة والحقوق المدنية والسياسية ليست محلاً للتفاوض»، كما أن «الانتخاب والترشح حق أصيل لا إهدار له ولا حرمان منه».

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ثاني المبادئ التي حددها البيان، تتمثل في «الدفع باتجاه الذهاب إلى الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق والتزامات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن في 24 ديسمبر 2021».

وثالثها يتمثل في عدم «التفريط في حق الشعب في انتخاب رئيس للبلاد، وفقًا لشروط وصلاحيات تضمن التداول السلمي على السلطة، وتمنع تمكن الاستبداد، وفق قانون انتخابات متوافق عليه».

أما رابع المبادئ التي اعتبروها تضمن التحول الديمقراطي تتمثل في «العدالة التمثيلية وضمان مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية، ضرورة لا محيد عنها ولا حيلولة دونها».

يأتي هذا البيان بينما تشهد ليبيا مرحلة من «التخبط السياسي» جرّاء سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية ديسمبر من العام الجاري.

الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان:
1- التجمع الاتحادي
2- التجمع الليبي الديمقراطي
3- الحراك الوطني نعم ليبيا
4- التيار المدني الطرابلسي
5- تجمع تكنوقراط ليبيا
6- تيار شباب الوسط
7- حزب التغيير
8- حزب تحالف القوى الوطنية
9- حزب العدالة والبناء

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