مجلس الدولة: المشري لم يلتق عقيلة صالح في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 11:26 مساء
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، 28 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، مساء الثلاثاء، «وجود أيِّ لقاءٍ يجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النّاب عقيلة صالح بالمملكة المغربية».

وقال عبدالناصر، وفق منشور عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك إن «زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة للمغرب جاءت نتيجة تواصلات سابقة، وستكون ليومٍ واحد فقط».

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وفي وقت سابق اليوم، التقى المشري في الرباط وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحضور نائبيه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر بوشاح، وعضوي المجلس السنوسي القمي وأحمد يعقوب.

وتأتي زيارة المشري إلى الرباط بعد إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في خطوة لاقت ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض.

كما تأتي زيارة المشري إلى المغرب أيضًا بعد زيارة سبقه إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ولقائه كذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لبحث سبل المضي قدمًا في العملية السياسية. ومنذ العام 2015 تستضيف المغرب لقاءات بين الأطراف الليبية سواء فيما بينها أو برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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