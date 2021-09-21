اللافي يبحث مع وفد من زوارة ملف الإفراج عن بعض السجناء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 12:24 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي عميد وأعيان مدينة زوارة (المجلس الرئاسي الليبي)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، عميد وأعيان مدينة زوارة، لمناقشة ملف الإفراج عن بعض السجناء، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن وفد زوارة «أكدوا دعمهم المجلس الرئاسي، ومشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها من أجل تمهيد الطريق، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

وأضاف أن عميد البلدية والأعيان «أشادوا بمساهمة المجلس الرئاسي، في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية أخيرًا، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، لتحقيق المصالحة الشاملة، والمساهمة في استقرار ليبيا»، مؤكدين أن «الإفراجات الصادرة أخيراً، تأتي من باب تحقيق العدالة للسجناء، الذين قضوا فترة محاكمتهم»، مشددين على ضرورة النظر في «حق السجناء الموقوفين، على ذمة قضايا لم تحل للمحاكم للنظر فيها».

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بدوره أكد نائب المجلس الرئاسي، أن «مشروع المصالحة الوطنية هو حجر أساس استقرار ليبيا، وتحقيق مبدأ العدالة هو إحدى ركائزها، موضحًا أن المجلس الرئاسي عاقد العزم على نجاحها من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات».

وفي وقت سابق التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة «مساهمتهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول بليبيا إلى بر الأمان».

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي عميد وأعيان مدينة زوارة (المجلس الرئاسي الليبي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي عميد وأعيان مدينة زوارة (المجلس الرئاسي الليبي)
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