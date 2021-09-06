المنفي يطلق مشروع «المصالحة الوطنية الشاملة»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا، اليوم الإثنين، من دون توضيح مكونات المشروع أو مراحل تنفيذه.

وقال المنفي، في كلمة لمناسبة إطلاق المشروع: «أهنئ أبناء الشعب الليبي»، مشيدًا بـ«الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة»، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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واعتبر المنفي أن تلك القرارات «ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن أولى خطوات المصالحة الوطنية انطلقت، وأن هذه الخطوة «تمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات»، داعيًا الليبيين للالتفاف «حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون».