نص كلمة الدبيبة أمام اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة (فيديو)

الدبيبة ومدبولي خلال ترأسهما اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة في القاهرة، الخميس 16 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إن «ليبيا ومصر حريصتان على تقوية العلاقات الثنائية في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية».

جاء ذلك في كلمة الدبيبة خلال اجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة الذي عقد بالعاصمة القاهرة الخميس، ونشرتها صفحة «حكومتنا» على «فيسبوك» اليوم السبت.

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التجارة والتنقل

وتابع الدبيبة: «حريصون على تسيير حركة النقل البري، وفتح المعابر الحدودية بين المواطنين، وتسهيل حركة السفن، وزيادة عدد الرحلات الجوية، وكل ما من شأنه تسهيل حركة التنقل والعمل والتجارة».

التبادل العلمي

وأشار الدبيبة إلى حرص البلدين على «التبادل العلمي والثقافي، وترسيخ التعاون في مجالات عدة، أهمها التعليم والبحث العلمي، والمنح الدراسية، والبعثات الدراسية، والفرق البحثية لتعزيز التعاون العلمي والتقني والثقافي».

القطاع الطبي

كما لفت إلى ضرورة التعاون في «تطوير قطاع الصحة، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة التي من شأنها رفع الخدمات الصحية المقدمة، وتطوير الأداء الوظيفي للكوادر الطبية والطبية المساعدة».

الأيدي العاملة

وأردف: «بالنظر لما تشهده مصر من تطور عمراني كبير، نتطلع لاستغلال الموارد البشرية المهارة، والتي سيكون لها الدور الهام في إعادة الإعمار وبناء المدن الحديثة في ليبيا». وأكمل: «أهلنا في مصر كانوا وسيبقوا سندًا لنا، خاصة أن هناك عادات وتقاليد وأعراف تجمعنا... كل ما سبق يجعلنا متفقين على فتح الباب مشرَّعًا لفرص العمل، والحفاظ على حقوق العمال».

وكان وزير قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، قال إن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، لافتًا إلى أن الاتفاقات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

وانتقل الدبيبة خلال كلمته، للتأكيد على أهمية التعاون لتطوير القطاع الزراعي والصناعي في ليبيا، ورفع مستوى الكوادر البشرية، وخلق فرصة للتنافس الشريف وتبادل الخبرات والمهارات وعقد المنتديات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية بين البلدين.

مهمة المنتخب

وفي نهاية الكلمة أشار الدبيبة إلى مهمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيحل ضيفًا على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره الليبي في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تكون العودة في بنغازي في العاشر من الشهر نفسه.

وفي كلمته أمام اجتماع اللجنة العليا، دعا رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الجانب الليبي إلى الاستثمار في مصر «من خلال قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء، بالاستثمار في مختلف المشروعات المصرية». وقال «إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف على الأراضي الليبية».

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الرئيس السيسي وجّه بسرعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في مجالات الصحة والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام الأشقاء في ليبيا، بحسب البيان.