نشرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 18 سبتمبر 2021)

نشرة الصيد البحري على سواحل البلاد (السبت 18 سبتمبر 2021). (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، فيما تكون متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لاحتمال ظهور شبورة مائية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام تتحول إلى جنوبية جنوبية على ساحل زوارة وطرابلس، وقبلي على مصراتة وسرت سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لاحتمال ظهور شبورة مائية.

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة وتتكاثر قليلًا غدًا على ساحل طبرق.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي وجنوبية جنوبية على ساحل شحات تتحول إلى متغيرة الاتجاه وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.