«سبوتنيك»: السفارة الروسية تستأنف عملها في طرابلس العام المقبل

القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن القائم بأعمال سفارة موسكو لدى ليبيا جامشيد بولتايف بأن السفارة الروسية ستبدأ عملها في طرابلس العام المقبل.

وقال بولتايف، اليوم الخميس، ردًا على سؤال بخصوص بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا: «العام المقبل.. ستكون هناك سفارة في طرابلس»، دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق، بأن القائم بأعمال السفير الروسي في طرابلس، بحث مع السلطات الليبية استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس.

- لافروف: آمل بأن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا

- «سبوتنيك» و«إنترفاكس»: لافروف أبلغ صالح باستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر سبتمبر الماضي عن أمله في أن «تستأنف عملها في طرابلس قريبًا»، وأوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك».