الخارجية الأميركية: شوليت شدد على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 09:06 صباحا
شوليت خلال إدلائه بتصريحات على هامش زيارته طرابلس، 15 سبتمبر 2021، (السفارة الأميركية)

شدَّد مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقّع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بشأن زيارة شوليت إلى طرابلس أمس الأربعاء، رفقة مبعوث أميركا الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

وأضافت الوزارة أن شوليت ونورلاند، أكدا خلال الاجتماعات مع القادة الليبيين، الضرورة الملحّة لأن يضمنوا الاتفاق على الإطار الانتخابي للانتخابات الوطنية التي ستجري في 24 ديسمبر.

لقاءات شوليت في طرابلس
واستهل شوليت الزيارة بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ حيث أكد له دعم أميركا لحكومته في التحضير لانتخابات ديسمبر، ثم اجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ حيث دعا إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات الليبية.

- شوليت: أكدت للدبيبة دعم أميركا لحكومة الوحدة في التحضير لانتخابات ديسمبر
- خلال لقائه المشري.. شوليت يدعو إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات
- شوليت يعرب عن دعم الولايات المتحدة لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة
- شوليت: مفوضية الانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لانتخابات 24 ديسمبر

كما أعرب خلال لقائه نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي عن دعم الولايات المتحدة لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية، وبعدها اجتمع برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض معه الاستعدادات للانتخابات، ليعرب شوليت عن قناعته بجاهزية المفوضية «من الناحية الفنية» لإجرائها.

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