بعد قليل.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

يصوت مجلس الأمن، بعد قليل، على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، لمدة عام آخر، حتى 15 سبتمبر 2022.

وكان التصويت مقررًا أمس الثلاثاء، لكن تم تأجيله حتى اليوم 15 سبتمبر.

ووزعت المملكة المتحدة، المسودة الأولى حول مهمة البعثة في ليبيا خلال العام المقبل، في 1 سبتمبر الحالي، وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في الثالث من الشهر نفسه، لكن يبدو أن بريطانيا انخرطت لاحقًا في مشاورات ثنائية ووضعت مسودة منقحة باللون الأزرق يوم الجمعة 10 سبتمبر الحالي.

واستندت المفاوضات بشأن مشروع النص حول المسودة المتعلقة بمهمة البعثة في ليبيا، خلال العام المقبل، إلى استعراض استراتيجي مستقل للبعثة، والذي طلبه المجلس في القرار 2542 المؤرخ 15 سبتمبر 2020، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.