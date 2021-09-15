حملة لإزالة المباني المخالفة على شواطئ القره بوللي

حملة أمنية لإزالة المباني المخالفة على شواطئ القره بوللي، 14 سبتمبر 2021، (الداخلية)

شنت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس حملة لإزالة المباني المخالفة على الشواطئ البحرية في منطقة القره بوللي.

وتفقد رئيس الفرع العقيد عبدالحكيم صالح المنطقة أمس الثلاثاء، رفقة مسؤولين في مكتب أملاك الدولة في طرابلس، وذلك لبدء عمليات إزالة المباني، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المباني المستهدف إزالتها تبعد عن البحر بأقل من 100 متر، وهو أمر مخالف لمواصفات البناء المنصوص عليها في القانون.

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وتأتي تلك الحملة، بعد أخرى نفذها الفرع من أجل إيقاف البناء العشوائي في المنتجعات قيد الإنشاء بالقره بوللي، وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات، وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

جانب من الحملة.

جانب من الحملة.