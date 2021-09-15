حملة لإزالة المباني المخالفة على شواطئ القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 09:01 صباحا
حملة أمنية لإزالة المباني المخالفة على شواطئ القره بوللي، 14 سبتمبر 2021، (الداخلية)

شنت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس حملة لإزالة المباني المخالفة على الشواطئ البحرية في منطقة القره بوللي.

وتفقد رئيس الفرع العقيد عبدالحكيم صالح المنطقة أمس الثلاثاء، رفقة مسؤولين في مكتب أملاك الدولة في طرابلس، وذلك لبدء عمليات إزالة المباني، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المباني المستهدف إزالتها تبعد عن البحر بأقل من 100 متر، وهو أمر مخالف لمواصفات البناء المنصوص عليها في القانون.

اقرأ أيضا: حملة أمنية توقف البناء على أراضي الدولة في القويعة

وتأتي تلك الحملة، بعد أخرى نفذها الفرع من أجل إيقاف البناء العشوائي في المنتجعات قيد الإنشاء بالقره بوللي، وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات، وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

جانب من الحملة.
جانب من الحملة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
السني في حديث إلى «بوابة الوسط»: ناشدت الوزارات لصيانة ملعب سبها دون جدوى
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
بوتين يأمل أن يبقى بصحة جيدة بفضل تلقيه لقاح «سبوتنيك - في»
دولى
نابليون يعود إلى فرساي في استعراض عسكري رمزي
ثقافة وفن
بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس
دولى
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
بالفيديو.. تيسلا أسرع سيارة كهربائية
سيارات
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة