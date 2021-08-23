حملة أمنية توقف البناء على أراضي الدولة في القويعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 08:29 صباحا
جانب من أعمال حملة أمنية لوقف البناء على أراضي الدولة بالقويعة، 22 أغسطس 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية استهداف حملة أمنية لأعمال البناء على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة القويعة.

ونفذت الحملة سرية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الحملة أمس الأحد؛ حيث أوقفت أعمال التشييد في المباني المخالفة بالمنطقة، وذلك في إطار الحملة التي تستهدف منع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بناءً على تعليمات النائب العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى استمرار الحملة لضبط المخالفات، ومتابعة الأعمال المنجزة منذ انطلاقها، لافتا إلى أنه سيتم ضبط المخالفين، ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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