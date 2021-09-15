تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 01:39 صباحا
الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، عن تشكيل فريق عمل الاتصال الحكومي بين مجلس الوزراء والأطراف السياسية والاجتماعية، برئاسة مراد عبد الحميد العيساوي، وذلك بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأرسل اللافي خطابًا، متداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الجهات «نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ومديري ورؤساء الجهات التابعة لمجلس الوزراء».

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وأشار إلى أن الفريق المُشكَّل «يختص بالتواصل المباشر بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك باستقبال طلبات أعضاء مجلس النواب، وإحالتها إليكم (الحكومة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ»، مطالبًا الجهات المخاطبة «بالتعاون مع الفريق وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة وفق الاختصاصات المناطة لعمله».

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