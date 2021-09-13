العقوري يدعو عقيلة ونائبيه إلى السفر لتونس وحل إشكالية الحدود

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في جلسة، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

دعا رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إلى تشكيل وفد رفيع المستوى من المجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبيه، للذهاب إلى تونس وحل الإشكالية مع السلطات هناك، وفتح الحدود مجددا.

وقال العقوري إن العلاقات مع تونس مهمة، والليبيين يعتمدون عليها، إلى جانب مصر والأردن، في العلاج، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وطالب العقوري باستدعاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمام المجلس، واستكمال توحيد هيئات الوزارة.

وأشار إلى أن عودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها في بنغازي «حق أصيل للمدينة».