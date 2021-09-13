العباني ينفي مشاركته في بيان يستغرب طريقة صدور قانون انتخاب الرئيس

عضو مجلس النواب محمد العباني في جلسة النواب، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

نفى عضو مجلس النواب محمد العباني مشاركته في إصدار بيان نسب لنواب أبدوا «استغرابهم» من عدم التصويت على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلين إن هذا الأمر مخالف للوائح، وإنه «عرقلة للانتخابات».

وقال العباني إنه يملك حق مقاضاة من زج باسمه في البيان، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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ودعا العباني إلى اعتماد قوانين الانتخابات السابقة دون إدخال تعديلات عليها.

وانطلقت ظهر الأربعاء جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس بمدينة طبرق، ويناقش النواب إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب «ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد»، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.