الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ

الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أوجه صرف خمسة مليارات دينار أنفقتها الحكومة خلال الشهور الثمانية الماضية، تحت بند الطوارئ.

وقال الدبيبة إن 700 مليون خُصصت للأجهزة الأمنية، و250 مليونًا لوزارة الحكم المحلي، و500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي، حسب كلمته في جلسة استجواب مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه خُصص لوزارة الصحة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مليار و200 مليون، مرجعًا ارتفاع المخصصات في هذا الشأن إلى أن احتياجات الوزارة مستوردة؛ ولذا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل 4.4 دينار اليوم.

وتابع: «المراكز الطبية الخمسة خُصصت لها 50 مليونًا، وجامعة بنغازي 100 مليون، ومُنحت 100 مليون لأجل التعامل مع احتياجات مختلفة لوزارات، و150 مليونًا للمواصلات».