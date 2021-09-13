«التعليم العالي» تجمد قرار إنشاء جامعتي طرابلس وبنغازي الطبيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 09:12 صباحا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجميد العمل بالقرار رقم 460 للعام 2021، الخاص بإنشاء جامعتي طرابلس الطبية، وبنغازي الطبية «نظرًا لما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية».

كما أوقفت العمل أيضًا بالقرار رقم 461 للعام 2021، بشأن استحداث امتحان عام تحت مسمى «امتحان الدولة» لخريجي الكليات الطبية سواء العامة أو الخاصة، وذلك بشكل موقت إلى حين إشعار آخر، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، كشف وزير التعليم العالي عمران القيب «حزمة سياسات بشأن إصلاح وتنظيم وتطوير التعليم الطبي في ليبيا»، تضمنت إنشاء الجامعتين.

وأشار إلى أنه «ستنقل تبعية كليات الطب في كامل ليبيا إلى هاتين الجامعتين، بحيث تنقل كليات الغرب إلى جامعة طرابلس الطبية، وكليات المنطقة الوسطى والشرقية إلى جامعة بنغازي الطبية».

وأوضح أنه «سيتم إخضاع خريجي كليات الطب كافة إلى امتحان دولي، ولن يتم منح شهادة الطب إلا بعد اجتياز الامتحان»، مشددًا على أن «شهادة الطب لا بد من اعتمادها من الجامعتين، بالإضافة إلى مركز الجودة».

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