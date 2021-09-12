المشري: قانون الانتخابات ليس «توافقيا» ونرفضه بالصورة التي صدر بها

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن «قانون الانتخابات ليس توافقيًّا»، وأضاف: «نرفض القانون بالصورة التي صدر بها»، وذلك بعد أيام من إرسال مجلس النواب صورة من قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش.

وأشار رئيس مجلس الدولة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الأحد، إلى أن «مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها». وعبر المشري عن الاستغراب «من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات الصادر من عقيلة صالح».

ويوم الأربعاء الماضي، أرسل مجلس النواب صورة من قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى كوبيش، قائلًا إنه «الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا»، وإن إصداره القانون يأتي في إطار «سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.

