وزير الصحة يوجه بتوفير مصنع أكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل في ودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:59 صباحا
الزناتي مع وفد من بلدية ودان, 12 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعطى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، تعليمات عاجلة باتخاذ الإجراءات الفورية؛ فيما يخص توفير مصنع الأكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل ببلدية ودان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الأحد، مع وفد من بلدية ودان، ضم عميد البلدية ومدير مستشفى ودان ومدير مركز العزل، بحث تطورات الوضع الصحي في البلدية، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وشهد اللقاء مناقشة عديد الملفات الصحية، أبرزها تزويد مركز العزل بمصنع أكسجين، ومعمل للتحاليل متكامل، وجهاز تصوير مقطعي محوسب.

وتطرق النقاش إلى ملف سداد المستحقات المالية للعاملين بالمركز، وشركات الدعم اللوجستي الخاصة بالإعاشة والنظافة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

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