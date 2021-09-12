الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء: بحث بيانات الرئاسة وعدد من المشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:58 صباحا
الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2021. (تسجيل مصور)

بدأ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعه الاعتيادي، في العاصمة طرابلس الأحد. وقال الدبيبة إن من بين البنود التي سيناقشها الاجتماع «بيانات الرئاسة، وعدد من المشروعات»، حسب تسجيل مصور. 

وفي 25 يوليو الماضي، عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي الخامس في مدينة سبها. وبحث المجلس، بيان وزير الصحة حول آخر التطورات لمواجهة فيروس «كورونا»، والتقارير الفنية والإحصائية، ومتطلبات الوزارة في هذا الجانب.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه بسبها ، فرض حظر تجوال جزئي وفقا لما تحدده وزارة الصحة من مدن.وتناول الاجتماع إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية والقانونية المقدمة من الوزارات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2021. (تسجيل مصور)
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