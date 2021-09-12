تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر تابع لمركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز مصراتة الطبي، تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، السبت، وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز، في بيان السبت، إن وحدة التشخيص الجزيئي لتشخيص حالات «كوفيد-19»، سجلت 154 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 141 منها، فيما تأكدت إصابة 13 حالة، مع وجود 12 حالة مخالطة، وشفاء أربع حالات.

فيما استقر عدد الموجودين في قسم العزل عند خمس حالات.

-وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في مصراتة

وفي مطلع سبتمبر الحالي، قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، د. علي الزناتي، إن ليبيا لن ترسل مرضى القلب للعلاج في الخارج؛ وذلك بعد افتتاح قسم القسطرة العلاجية والتشخيصية وأمراض القلب بمركز مصراتة الطبي.

وأوضح خلال افتتاحه القسم: «من اليوم وداعًا لإرسال مرضى القلب إلى الخارج. وداعًا لصرف الأموال في الخارج، ووداعًا لاستنزاف المواطنين من أجل العلاج».