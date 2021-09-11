الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 11 سبتمبر 2021, 09:27 مساء
الصحفي إسماعيل بوزريبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أفرجت الجهات الأمنية في مدينة بنغازي، مساء اليوم السبت، عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، حسب ما أفاد به أحد أقاربه «بوابة الوسط».

ويتواجد إسماعيل حاليًا بين أفراد أسرته في مدينة أجدابيا، وهو في حالة صحية جيدة، وهو الذي كان معتقلًا منذ شهر ديسمبر 2018، وفق المصدر.

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وبدأ بوزريبة عمله الصحفي عقب ثورة 17 فبراير، وقبل اعتقاله كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار، وسبق أن نشر عديد التقارير الصحفية على قناة أجدابيا الأرضية وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

وفي 25 ديسمبر العام 2018، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بيانًا طالبت فيه بإطلاق إسماعيل، مشيرة إلى «اعتقاله من قبل عناصر الشرطة دون سند قانوني، وذلك خلال تغطية فعالية ثقافية في مدينة أجدابيا، علمًا بأنه يُتَّهم بالعمل مراسلاً لقناة (النبأ) المحظورة في مناطق شرق ليبيا».

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