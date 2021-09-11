شركة الكهرباء توضح سبب خروج الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية من الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 11:47 صباحا
الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أسباب خروج الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية عن العمل، يوم الجمعة. 

وأشارت في تدوينة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «خروج الوحدة الأولى السرير هو خروج مبرمج، وذلك لإعادة ضبط الاهتزاز من قبل خبير شركة سيمنس المتواجد بالمحطة»، منوهة إلى «الدخول بها علي تمام الساعة 20.17 الجمعة؛ حيث تم تخفيض الاهتزاز من 13 mm إلى 9.5 mm وهي قيمة مسموح بها».ونوهت إلى أن الوحدة تحت المراقبة إلى اليوم السبت، ثم سيتم تركيب أوزان وتخفيض الاهتزاز إلى القيمة المطلوبة، موضحة أن الوحدة الآن على الشبكة العامة بقدرة 139 ميغاوات وتحت الطلب إلى 250 ميغاوات.

ويوم الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية عن العمل، بقدرة 250 ميغاوات، وحدوث «إطفاء تام لجميع وحدات» توليد الطاقة بها. وأشارت إلى أن الأمر سيؤدي إلى زيادة في طرح الأحمال، اليوم الجمعة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتقع المحطة جنوب شرق البلاد، وتبعد عن حقل الفارغ بنحو 100 كيلومتر، وهو الذي يزودها بالغاز.

الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)
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