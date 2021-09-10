أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 10:34 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية، مصحوبة برياح جنوبية نشطة نسبيا وارتفاع في الحرارة مع تكاثر للسحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، انتقال هذه التقلبات إلى الشمال الشرقي غدا السبت.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والدواخل، قد يصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية، معتدلة الى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا مساء اليوم، ويكون ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على سهل بنغازي وإجدابيا وسهل المرج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، وتنخفض بداية من الأحد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية تتكاثر هذا اليوم على غات والمناطق المجاورة لها، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، واحتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الحمادة والجفرة، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتننخفض الأحد على غدامس والحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول الأحد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.

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