تسجيل 45 ألف ناخب في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 09 سبتمبر 2021, 08:50 مساء
لوحة إعلانية خاصة بالحملة الدعائية لحث المواطنين في بني وليد على التسجيل بسجلات الناخبين. (الإنترنت)

قال منسق الإعلام والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن إجمالي المسجلين بمنظومة سجل الناخبين بمدينة بني وليد بلغ 44998 ناخبا، بحسب آخر تحديث لمنظومة سجل الناخبين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح زبيدة أن مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد يعقد اجتماعات متواصلة في إطار استعداداته للاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدًا أن أعضاء المكتب يعملون بكل الإمكانات المتوفرة لديهم ليكون الاستحقاق المقبل في أفضل الظروف.

- وصول عدد المسجلين في منظومة الناخبين إلى 2.7 مليون شخص

وأغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 17 أغسطس الماضي، منظومة تسجيل الناخبين في الداخل، معلنةً أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين وصل إلى مليونين و795 ألفًا و458 ناخبًا.

ويترقب الناخبون إقرار التشريعات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك في ظل خلاف على إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا أو الاكتفاء بالأخيرة، مع عدم استقرار على شكل النظام السياسي المقبل.

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