وصول عدد المسجلين في منظومة الناخبين إلى 2.7 مليون شخص

شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصول عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين إلى مليونين و795 ألفًا و458 ناخبًا، وذلك حتى أمس الجمعة (13 أغسطس).

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم السبت، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 455 ألفًا و382 ناخبًا، مشيرة إلى أنه من المقرر إغلاق باب التسجيل في 17 أغسطس الجاري، أي يوم الثلاثاء المقبل.

ويترقب الناخبون إقرار التشريعات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك في ظل خلاف على إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا أو الاكتفاء بالأخيرة، مع عدم استقرار على شكل النظام السياسي المقبل.