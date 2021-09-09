الدبيبة: إعادة فتح السفارة الألمانية خطوة إيجابية في المسيرة نحو الاستقرار

لقاء الدبيبة وماس في طرابلس، 9 سبتمبر 2021، (الإنترنت)

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإعادة افتتاح السفارة الألمانية، قائلًا إنها «خطوة ونتيجة أخرى إيجابية في مسيرتنا نحو الاستقرار».

وأعرب الدبيبة عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، الذي يزور طرابلس لحضور مراسم افتتاح السفارة، مبديًا تطلعه إلى علاقات متميزة بين ليبيا وألمانيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

من جانبه، أثنى ماس على التقدم الذي تحقق في الملف الليبي، قائلًا: «نريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق، ولكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة.. مخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن تنفذ».

وأكد أن بلاده «ستواصل العمل من أجل السلام في ليبيا، ومن أجل تحقيق تلك الغاية» تعزز وجودها الدبلوماسي في ليبيا.