ماس يصل طرابلس لحضور مراسم إعادة فتح السفارة الألمانية

هايكو ماس لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، 9 سبتمبر 2021، (الخارجية الألمانية)

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، لحضور مراسم إعادة فتح السفارة الألمانية.

وقال ماس، لدى وصوله: «نحن نشهد تقدمًا جيدًا، ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق، ولكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة.. مخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن تنفذ»، حسب تغريدة المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية على حسابه بموقع «تويتر».

وأضاف ماس: «تظل ألمانيا شريكًا ملتزمًا، وستواصل العمل من أجل السلام في ليبيا، ومن أجل تحقيق تلك الغاية، فإننا نعزز وجودنا الدبلوماسي في البلاد».

وأمس الأربعاء، زار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، طرابلس حيث أكد في لقاءاته مع المسؤولين دعم الاتحاد جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، كما عرض تقديم المساعدة فيما يخص مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب.