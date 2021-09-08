المنقوش وبوريل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 02:43 مساء
المنقوش وبوريل خلال مباحثات في العاصمة طرابلس، 8 سبتمبر 2021. (آكي)

 أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أنه التقى، اليوم الأربعاء، في طرابلس وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وكتب بوريل في تغريدة: «حققت ليبيا الكثير من التقدم خلال العام الماضي»، بدءًا من «وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية وخارطة طريق للانتخابات في ديسمبر المقبل»، وقال: «حان الوقت الآن لترسيخ هذا التقدم»، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا قد أفادت في وقت سابق الأربعاء بأن بوريل سيلتقي مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن المسؤول عن السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سيناقش «التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق، والاستعدادات للانتخابات، والوضع الأمني ومستقبل شراكات الاتحاد الأوروبي مع ليبيا».

ونوهت البعثة إلى أن هذه الزيارة «تأتي في مرحلة زمنية حاسمة، ونحن نتطلع إلى مناقشات مثيرة للاهتمام حول الطريق إلى الأمام نحو ليبيا آمنة ومزدهرة».

المنقوش وبوريل خلال مباحثات في العاصمة طرابلس، 8 سبتمبر 2021. (آكي)
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