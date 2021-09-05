المنقوش تناقش مع السفير الأوروبي ترتيبات زيارة بوريل إلى ليبيا

لقاء المنقوش والسفير الأوروبي لدى ليبيا، الأحد 5 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، اليوم الأحد، الترتيبات الخاصة بزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء المنقوش مع السفير الأوروبي الذي جرى، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس جرى خلاله استعراض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في مختلف المجالات.

- المنقوش وكوبيش يأملان أن تتوج لجنة «5+5» أعمالها بإعادة توحيد الجيش الليبي

كما ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي مع السفير الأوروبي، الترتيبات والخطوات المتخذة، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، المقرر في موعده نهاية ديسمبر.